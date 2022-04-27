На РосТВ повідомили про виявлення в Маріуполі підконтрольного США "центру геїв та лесбіянок"

Для "правдоподібності" в сюжеті показали полотно з перевернутою пентаграмою та календар, на якому зображені картинки з представниками бісексуальної орієнтації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські пропагандисти, розповідаючи про "успіхи" ЗС РФ у Маріуполі, повідомили про виявлення у прифронтовому місті "центру геїв та лесбіянок". Про це йшлося в сюжеті військкору Євгена Івлєва, який транслювали на "1 каналі".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ведучий федерального каналу поцікавився, які "артефакти" знаходять окупанти ЗС РФ в обложеному Маріуполі, і назвав "шваллю" мирних жителів та українських військовослужбовців, які ховаються від обстрілу на території заводу "Азовсталь".

"Те, що там ми знаходимо, це дійсно... Цензурних слів тут не вистачить. Це удар по дітях, по незахищених соціальних верствах, це діти", — заявив військовий кореспондент і наголосив, що загарбники виявили в Маріуполі "центр геїв та лесбіянок".

За словами пропагандиста Євгена Івлєва, організацію виявили в одному з будинків, розташованому на вулиці Митрополитській. "Центр геїв та лесбіянок", як стверджує військкор, функціонував до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ і його безпосередньо фінансувало агентство США з міжнародного розвитку USAID.

"В одному з будинків по вулиці Митрополитській ми знайшли, там був такий двоповерховий будинок, і в український час, коли там була ще Україна і стояли нацбати, там базувалася організація нетрадиційних орієнтацій — геїв та лесбіянок, ну, та й іншого, що можна сюди ще приписати. Її безпосередньо фінансувала американська громадська організація USAID. На цьому будинку є табличка з повною вказівкою. Якщо звернути увагу, почитати історію тієї організації, то ми побачимо, що вона знаходиться практично під прямим патронажем президента США та Конгресу", — додав Івлєв в ефірі росТВ.

Для "правдоподібності" в сюжеті також продемонстрували полотно з перевернутою пентаграмою та календар, на якому зображені картинки з представниками бісексуальної орієнтації.

[ + – ] Пропагандисти РФ повідомили про виявлення "центру геїв та лесбіянок" у Маріуполі

Йдеться про артплатформу "ТЮ", створену на базі ГО "Розвиток Приазов'я". На офіційному сайті організації сказано, що головний офіс знаходився на вулиці Митрополитській у Маріуполі. У списку партнерів "Розвитку Приазов'я" зазначено, зокрема, американську USAID.

"Платформа ТЮ — це простір у Маріуполі, створений людьми, яких об'єднала війна і які почали боротися з нею з культурних ініціатив. Наше гасло — це цитата з листування між Фрейдом та Ейнштейном: "Все, що працює на культуру — працює проти війни" — йдеться на сайті організації.

Крім цього, в описі Facebook-спільноти "Платформи ТЮ" зазначено, що на базі майданчика раніше влаштовували лекції, кінопокази, виставки, концерти, літературні вечори, творчі зустрічі та спектаклі.

[ + – ] Пропагандисти РФ повідомили про виявлення "центру геїв та лесбіянок" у Маріуполі

Пресслужба організації підтвердила, що пропагандистський ролик росТВ знімали в офісі артплатформи.

[ + – ] Пропагандисти РФ повідомили про виявлення "центру геїв та лесбіянок" у Маріуполі

Раніше повідомляли, що ЗС РФ продовжують знищувати "Азовсталь" у Маріуполі, завдаючи десятки авіаударів на день по території підприємства.

Також міськрада Маріуполя стверджувала, що ЗС РФ у братських могилах під містом поховали тисячі мирних жителів, які загинули внаслідок масованих обстрілів та бомбардувань.