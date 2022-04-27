"Ставляться як до рабів": ЗС РФ закрили в'їзд в обложений Маріуполь

За словами радника мера Петра Андрющенка, окупанти також обмежили пересування громадян усередині Маріуполя.

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З вівторка, 26 квітня, ЗС РФ заборонили в'їзд до обложеного Маріуполя без посвідчення про проходження фільтрації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, ЗС РФ також обмежили пересування громадян усередині Маріуполя, який перебуває у блокаді. Мирним жителям дозволяють перебувати на вулицях міста за умови, якщо вони оформлять відповідний дозвіл від окупаційної адміністрації.

"Потрапити в Маріуполь без посвідчення проходження фільтрації для громадян України неможливо. Для громадян Росії та "ДНР" видають дозвіл на в'їзд без фільтрації на 3 дні. Саме свідоцтво про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів", — наголосив Андрющенко та додав, що росіяни перетворюють портове місто на гетто.

Більше того, як стверджує радник мера Маріуполя, окупаційні війська ставляться до мирних громадян як до рабів, а під репресії потрапляють люди як із проукраїнськими, так і з проросійськими поглядами.

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Також не припиняється масований обстріл "Азовсталі", на території якого продовжують залишатися цивільні й українські військовослужбовці.

"Єдине — з публічного інформаційного поля різко зникли публікації боїв. Окупанти намагаються пояснити собі, чому Путін майже погодився на евакуацію, водночас не приховуючи подальших планів щодо Азовсталі та наших захисників", — продовжив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя заявив, що в обложеному місті знову розпочалися вуличні бої — у секторі від заводоуправління "Азовсталі" до вулиці Українського Козацтва.

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Нагадаємо, раніше РосТВ повідомило про виявлення в обложеному Маріуполі "центру геїв і лесбіянок". За даними російських пропагандистів, організація безпосередньо фінансувалася агентством США з міжнародного розвитку USAID і функціонувала до початку повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що ЗС РФ продовжують знищувати завод "Азовсталь" у Маріуполі. Тільки за одну добу, за даними українських військовослужбовців, російська авіація здійснила 35 авіаударів на території підприємства.