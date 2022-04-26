Генсек ООН предложил создать группу по решению гуманитарных вопросов в Украине (видео)

Антониу Гутерриш надеется, что контактная группа сможет организовать действительно безопасные и эффективные коридоры для эвакуации гражданских лиц из горячих точек.

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш выступил с инициативой создания контактной группы в формате ООН — Украина — Россия, которая будет заниматься решением гуманитарных проблем в Украине. Об этом сообщает агентство "РБК".

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После встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, генсек ООН предложил создать трехстороннюю контактную группу, в рамках которой обсуждались бы вопросы по организации гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц, которые были бы безопасными, эффективными и соблюдались всеми участниками конфликта.

"Я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей по открытию безопасных коридоров с местным прекращением огня и с гарантией того, чтобы коридоры были действительно эффективными", — сказал Гутерреш во время пресс-конференции в Москве.

[ + – ] Пресс-конференция генсека ООН в Москве (смотреть с 1:14:40)

По мнению Гутерриша, кроме эвакуации мирного населения из горячих точек, такие коридоры позволили бы доставлять необходимую гуманитарную помощь для населения.

Напомним, что 25 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили о прекращении боевых действий в районе завода "Азовсталь" для выхода оттуда гражданских лиц, попутно заявив, что для вывода мирных жителей никаких препятствий нет.

В свою очередь украинская сторона обратилась в ООН с просьбой инициировать открытие гуманитарного коридора в Мариуполе для вывода из территории завода "Азовсталь" гражданских лиц. Как заявила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, 25 апреля российская сторона объявила о наличии коридора к "Азовстали", однако никакой договоренности с Киевом не было.