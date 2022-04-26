Генсек ООН запропонував створити групу щодо вирішення гуманітарних питань в Україні (відео)

Антоніу Гутерреш сподівається, що контактна група зможе організувати справді безпечні та ефективні коридори для евакуації цивільних осіб із гарячих точок.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш виступив з ініціативою створення контактної групи у форматі ООН – Україна – Росія, яка займатиметься вирішенням гуманітарних проблем в Україні. Про це повідомляє агентство "РБК".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, генсек ООН запропонував створити тристоронню контактну групу, у межах якої обговорювалися б питання щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб, які були б безпечними, ефективними та дотримувалися всіма учасниками конфлікту.

"Я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка б об'єднала ООН, Росію та Україну для пошуку можливостей з відкриття безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню та з гарантією того, щоб коридори були справді ефективними", — сказав Гутерреш під час пресконференції у Москві.

[ + – ] Пресконференція генсека ООН у Москві (дивитися з 1:14:40)

На думку Гутерреша, крім евакуації мирного населення з гарячих точок такі коридори дозволили б доставляти необхідну гуманітарну допомогу для населення.

Нагадаємо, що 25 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили про припинення бойових дій у районі заводу "Азовсталь" для виходу звідти цивільних осіб, принагідно заявивши, що для виведення мирних мешканців жодних перешкод немає.

Зі свого боку, українська сторона звернулася до ООН з проханням ініціювати відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі для виведення з території заводу "Азовсталь" цивільних осіб. Як заявила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, 25 квітня російська сторона оголосила про наявність коридору до "Азовсталі", проте жодної домовленості з Києвом не було.