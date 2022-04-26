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Генсек ООН запропонував створити групу щодо вирішення гуманітарних питань в Україні (відео)

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Антоніу Гутерреш та Сергій Лавров у Москві
Фото: РБК | Антоніу Гутерреш та Сергій Лавров

Антоніу Гутерреш сподівається, що контактна група зможе організувати справді безпечні та ефективні коридори для евакуації цивільних осіб із гарячих точок.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш виступив з ініціативою створення контактної групи у форматі ООН – Україна – Росія, яка займатиметься вирішенням гуманітарних проблем в Україні. Про це повідомляє агентство "РБК".

Після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, генсек ООН запропонував створити тристоронню контактну групу, у межах якої обговорювалися б питання щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб, які були б безпечними, ефективними та дотримувалися всіма учасниками конфлікту.

"Я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка б об'єднала ООН, Росію та Україну для пошуку можливостей з відкриття безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню та з гарантією того, щоб коридори були справді ефективними", — сказав Гутерреш під час пресконференції у Москві.

Пресконференція генсека ООН у Москві (дивитися з 1:14:40)

На думку Гутерреша, крім евакуації мирного населення з гарячих точок такі коридори дозволили б доставляти необхідну гуманітарну допомогу для населення.

Нагадаємо, що 25 квітня у Міністерстві оборони РФ повідомили про припинення бойових дій у районі заводу "Азовсталь" для виходу звідти цивільних осіб, принагідно заявивши, що для виведення мирних мешканців жодних перешкод немає.

Зі свого боку, українська сторона звернулася до ООН з проханням ініціювати відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі для виведення з території заводу "Азовсталь" цивільних осіб. Як заявила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, 25 квітня російська сторона оголосила про наявність коридору до "Азовсталі", проте жодної домовленості з Києвом не було.