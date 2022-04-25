Верещук спростувала наявність гуманітарних коридорів із "Азовсталі" у Маріуполі

За словами віцепрем'єрки, через відсутність домовленостей Україна була змушена звернутися до генсека ООН Антоніу Гутерреша з проханням виступити ініціатором та гарантом безпечного виведення людей.

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Незважаючи на заяви Міністерства оборони РФ про тимчасовий "режим тиші" біля маріупольської "Азовсталі" для виходу звідти цивільних осіб, жодних домовленостей щодо відкриття гуманітарних коридорів не було. Про це повідомила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Віцепрем'єрка додала, що для евакуації з боку України все готово: підготовлено машини "швидкої" допомоги та автобуси.

"Сьогодні російська сторона вкотре заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з "Азовсталі". Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до цього не зривали гуманітарні коридори. Я знаю, що говорю, бо за дорученням Президента особисто веду такі переговори і займаюся організацією гуманітарних коридорів", — повідомила вона

Водночас Верещук офіційно заявила, що на сьогодні жодних домовленостей щодо гуманітарних коридорів із "Азовсталі" не було.

"Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не гарантує безпеки, тому, власне, і не є гуманітарним коридором", — резюмувала віцепрем'єрка.

Також глава Мінрегінеграції уточнила, що вже звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням виступити ініціатором та гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних осіб.

"Ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста", — повідомила Верещук.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що припиняють вогонь та відводять війська від "Азовсталі", щоб дати можливість вийти цивільним, які ховаються від обстрілів у підвалах підприємства.

Але у Запорізькій ОВА повідомили, що було втрачено зв'язок з евакуаційною колоною, яка прямувала до Маріуполя. Зв'язок із колоною зник біля селища Мангуш на Донеччині.

А 22 квітня Ірина Верещук повідомляла, що жодного евакуаційного коридору для цивільних осіб ЗР РФ не відкривали раніше, хоч і анонсують таке постійно. "Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Наші військові не хочуть здаватися в полон", — написала вона.

Двома днями раніше віцепрем'єрка повідомляла, що евакуацію мирного населення з Маріуполя було зірвано, коли ЗС РФ так і не забезпечили режим припинення вогню.