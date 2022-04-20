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"Неорганізованість та нехлюйство": Верещук звинуватила ЗС РФ у зриві евакуації з Маріуполя

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Маріуполь окупанти ЗС РФ гуманітарний коридор евакуація
Україна звинуватила ЗС РФ у зриві евакуації 6000 людей із Маріуполя

За словами міністерки з питань реінтеграції, евакуація майже 6000 людей зірвалася з вини окупантів, які не можуть забезпечити режим припинення вогню.

У середу, 20 квітня, Україна не змогла евакуювати тисячі громадян із прифронтового Маріуполя з вини ЗС РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила міністерка із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, 20 квітня повинен був запрацювати гуманітарний коридор із Маріуполя для безпечної евакуації мирних жителів, які продовжують перебувати під обстрілами ЗС РФ.

Верещук зазначила, що евакуація цивільних зірвалася з вини Росії, оскільки військове командування країни-агресора не може контролювати своїх військовослужбовців та забезпечити режим припинення вогню.

"Також через властиву неорганізованість і нехлюйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких", — продовжила глава Мінреінтеграції і запевнила, що у четвер вранці, 21 квітня, Україна докладе всіх зусиль для відкриття гумани. коридору на Маріупольському напрямку.

Підсумовуючи, Ірина Верещук заявила, що українська влада боротиметься за кожного громадянина, який продовжує залишатися під бомбардуванням у прифронтовому місті.

Ірина Верещук звинуватила ЗС РФ у зриві евакуації людей із Маріуполя

Нагадаємо, 20 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко анонсував масштабну евакуацію цивільних із портового міста. За словами міського голови, влада через відкритий гуманітарний коридор планувала вивезти 6000 осіб. Для масштабної евакуації мали залучити 90 містких автобусів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ контролюють 80% Луганської області. За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у прифронтових містах регіону продовжують залишатися близько 70 тисяч людей, більшість із яких живуть у підвалах та прихистках через постійні обстріли.