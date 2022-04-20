ЗС РФ контролюють 80% Луганської області, — голова ОВА

За словами Сергія Гайдая, бомбардування міст здійснюються щодня, а ситуація у регіоні схожа на Маріуполь.

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80% Луганської області зараз перебуває під контролем ЗС РФ. Таку інформацію у коментарі телеканалу CNN підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Зокрема, чиновник погодився із твердженням американського журналіста, що ЗС РФ розпочала нову фазу наступу на Донбасі. Водночас Сергій Гайдай попередив, що поки що не розпочався повномасштабний штурм позицій Збройних сил України.

За словами голови Луганської ОВА, на сьогоднішній день ЗС РФ контролюють 80% області і якщо Київ не чинитиме опір — Росія не зупинятиметься на воєнних успіхах.

"Звичайно, росіяни сильно розосередилися. Ми встановили оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, там відбувається багато неприємних подій, але поки вони не досягли успіху. Нам вдається знищувати їхню техніку... У нас тут дуже серйозна ситуація. Уся Луганська область зазнає обстрілів. Немає жодного безпечного міста. Ми розуміємо, що уряд РФ збирається йти вперед і знищувати все на своєму шляху. Тому ми намагаємося евакуювати всіх, наскільки це можливо", — наголосив Гайдай у коментарі CNN.

Через ескалацію повномасштабної війни голова Луганської ОВА закликав цивільних якнайшвидше евакуюватися з регіону. За його словами, зараз в області знаходяться приблизно 70 тисяч громадян, більшість з яких живуть у бункерах і бомбосховищах через постійні обстріли.

Гайдай підкреслив, що щодня відбувається евакуація мирних жителів, проте він не володіє інформацією, коли на Луганщині запрацюють гуманітарні коридори. Керівник ОВА у цьому контексті також звинуватив ЗС РФ у порушенні домовленостей про режим припинення вогню, який сприяв би більш ефективному вивезенню цивільних із зони бойових дій.

"Уже другий місяць усі ці люди живуть, по суті, під землею. Ми намагаємося надати їм якусь допомогу, намагаємось забезпечити їх каналізацією і водою та переконатися, що вони не помруть від голоду. Стабільних поставок газу практично немає, тому ситуація досить відчайдушна. Бомбардування тривають щодня до ночі, і в цьому плані все дуже схоже на Маріуполь", — продовжив Гайдай у спілкуванні з журналістами.

Глава Луганської ОВА також звернувся до країн Заходу із закликом надати Україні авіацію, засоби ППО, БПЛА та важку артилерію. Це озброєння, на думку Гайдая, дозволить ефективно стримувати ЗС РФ та наблизить воєнну перемогу ЗСУ.

Керівник прифронтового регіону не заперечив, що повномасштабна війна може припинитися на підставі політичного документа, який буде підписано між Україною та Росією. Проте, як стверджує Гайдай, йому особисто важко довіряти словами Кремля.

“Вони постійно брешуть. Усі про це знають. Ніхто їм не вірить. Усі знають, що угода з Росією не вартує паперу, на якому вона надрукована. Росія сьогодні є ворогом усього світу, а не тільки України. Їхні амбіції простягаються набагато далі України", — резюмував Гайдай у коментарі телеканалу CNN.

Нагадаємо, 20 квітня Сергій Гайдай оприлюднив результати масштабної атаки ЗС РФ у Луганській області. За словами голови обласної військової адміністрації, окупанти за ніч зазнали серйозних втрат серед особового складу, а після розгрому російських підрозділів лікарні на окупованих територіях переповнені пораненими загарбниками.

Також повідомлялося, що ЗСУ провели контрнаступ на Донбасі та відновили контроль над передмістям Донецька.