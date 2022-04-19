Активізація армії РФ на Донбасі є прелюдією до наступу, — Міноборони США

За оцінками США, у Росії залишилося 75% військової могутності, накопиченої до вторгнення в Україну. Зараз Москва формує свої резерви, щоб переконатися в налагодженості логістики та підтримки, а також інших "допоміжних можливостей".

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У Сполучених Штатах поки що не побачили повної готовності російської армії до повномасштабного наступу на Донбасі. Зараз Росія проводить обмежені наступальні операції в районі Ізюма та на південний захід від Донецька, які в США вважають "прелюдією до більших наступальних операцій". Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США в розмові з журналістами, передає CNN.

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За словами американського чиновника, нові наступи на Донбасі складалися з наземних рухів за підтримки артилерії. Зараз Росія формує свої резерви, щоб переконатися, що в них налагоджена логістика та підтримка, а також інші "допоміжні можливості".

У Міноборони США розповіли, що в битві за Донбас очікують побачити більш змішаний підхід російських військових до наступальних дій після провалу на півночі України. За їхніми оцінками, зараз Росія має 75% бойової могутності, яка була накопичена до вторгнення до України.

"Це піхота, це артилерія, це авіація як стаціонарна, так і вертолітна, це балістичні ракети, крилаті ракети", — сказав чиновник.

За останні 24 години Росія додала до своїх сил на українській території ще дві батальйонні тактичні групи, збільшивши їхню кількість до 78. У кожному з угруповань приблизно 600-800 військових, тобто йдеться про 46,8-62,4 тис. військових.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив про початок битви за Донбас, до якої готувалися військові РФ. Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, що російські війська почали наступ на Донбасі. Проте деякі військові експерти США сумніваються на початку наступальної операції. Дії ворога в регіоні експерти вважають підготовкою до значно більшого наступу.

19 квітня аналітики видання Sky News вважають, що битва за Донбас може стати однією з найбільших танкових битв із часів Другої світової війни. За словами журналістів, командування ЗС РФ спробує поєднати захоплені українські населені пункти, в яких у них перевага щодо танків із артилерією.