Активизация армии РФ на Донбассе является прелюдией к наступлению, — Минобороны США

По оценкам США, у России осталось 75% военной мощи, которая была накоплена до вторжения в Украину. Сейчас Москва формирует свои резервы, чтобы убедиться в налаженности логистики и поддержки, а также других "вспомогательных возможностей".

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В Соединенных штатах не увидели пока что полной готовности российской армии к полномасштабному наступлению на Донбассе. Сейчас Россия проводит ограниченные наступательные операции в районе Изюма и к юго-западу от Донецка, которые в США считают "прелюдией к более крупным наступательным операциям". Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США в разговоре с журналистами, передает CNN.

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По словам американского чиновника, новые наступления на Донбассе состояли из наземных движений при поддержке артиллерии. Сейчас Россия формирует свои резервы, чтобы убедиться, что у них налажена логистика и поддержка, а также другие "вспомогательные возможности".

В Минобороны США рассказали, что в битве за Донбасс ожидают увидеть более смешанный подход российских военных к наступательным действиям после провала на севере Украины. По их оценкам, сейчас Россия имеет 75% боевой мощи, которая была накоплена до вторжения в Украину.

"Это пехота, это артиллерия, это авиация, как стационарная, так и вертолетная, это баллистические ракеты, крылатые ракеты", — сказал чиновник.

За последние 24 часа Россия добавила к своим силам на украинской территории еще две батальонные тактические группы, увеличив их количество до 78. В каждой из группировок примерно 600-800 военных, то есть речь идет о 46,8-62,4 тыс. военных.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил о начале битвы за Донбасс, к которой готовились военные РФ. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские войска начали наступление на Донбассе. Однако некоторые военные эксперты в США сомневаются в начале наступательной операции. Действия врага в регионе эксперты считают подготовкой к гораздо более крупному наступлению.

19 апреля аналитики издания Sky News считают, что битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй Мировой войны. По словам журналистов, командование ВС РФ попытается соединить захваченные украинские населенные пункты, в которых у них превосходство по части танков с артиллерией.