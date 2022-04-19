Битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой, — СМИ
По словам журналистов, командование ВС РФ попытается соединить захваченные украинские населенные пункты, в которых у них превосходство по части танков с артиллерией.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В отличие от северной части Украины и, в частности, Киевской области, в Луганской и Донецкой областях больше сельской местности и меньше пространства между городами. Территория боестолкновений значительно уменьшится по сравнению с зоной, которую военные действия охватывали после 24 февраля. Владение ею станет ключевым для обеих сторон конфликта. Об этом сообщает Sky News.
Аналитики издания считают, что на Донбассе может пройти одно из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой.
Военное командование РФ надеется соединить захваченные украинские населенные пункты, в которых у них превосходство по части танков с артиллерийским прикрытием.
Однако в каждом из городов и окопов сельской местности они встретят большое количество украинских солдат с высокой мотивацией и готовностью защищать родную землю.
Моральный дух
Мотивированные бойцы ВСУ оказали выдающееся сопротивление российской армии. Россиянам же, напротив, недостает мотивации.
Однако пока наши войска удерживали линию фронта, ВС РФ перегруппировались, поменяли и оптимизировали командную структуру.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине оккупированы более 2 000 городов и сел. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинским войскам удалось освободить 919 населенных пунктов, на этой территории уже возобновили работу местные органы власти. После 24 февраля под оккупацией в центральных и северных областях Украины находилось больше трех из 11 тысяч населенных пунктов.