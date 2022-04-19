Битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой, — СМИ

По словам журналистов, командование ВС РФ попытается соединить захваченные украинские населенные пункты, в которых у них превосходство по части танков с артиллерией.

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В отличие от северной части Украины и, в частности, Киевской области, в Луганской и Донецкой областях больше сельской местности и меньше пространства между городами. Территория боестолкновений значительно уменьшится по сравнению с зоной, которую военные действия охватывали после 24 февраля. Владение ею станет ключевым для обеих сторон конфликта. Об этом сообщает Sky News.

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Аналитики издания считают, что на Донбассе может пройти одно из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой.

Военное командование РФ надеется соединить захваченные украинские населенные пункты, в которых у них превосходство по части танков с артиллерийским прикрытием.

Однако в каждом из городов и окопов сельской местности они встретят большое количество украинских солдат с высокой мотивацией и готовностью защищать родную землю.

Моральный дух

Мотивированные бойцы ВСУ оказали выдающееся сопротивление российской армии. Россиянам же, напротив, недостает мотивации.

Однако пока наши войска удерживали линию фронта, ВС РФ перегруппировались, поменяли и оптимизировали командную структуру.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине оккупированы более 2 000 городов и сел. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинским войскам удалось освободить 919 населенных пунктов, на этой территории уже возобновили работу местные органы власти. После 24 февраля под оккупацией в центральных и северных областях Украины находилось больше трех из 11 тысяч населенных пунктов.