Битва за Донбас може стати однією з найбільших танкових битв із часів Другої світової, — ЗМІ

За словами журналістів, командування ЗС РФ спробує поєднати захоплені українські населені пункти, в яких у них перевага в частині танків з артилерією.

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На відміну від північної частини України та, зокрема, Київської області, у Луганській і Донецькій областях більше сільської місцевості та менше простору між містами. Територія бойових зіткнень значно зменшиться порівняно із зоною, яку воєнні дії охоплювали після 24 лютого. Володіння нею стане ключовим для обох сторін конфлікту. Про це повідомляє Sky News.

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Аналітики видання вважають, що на Донбасі може пройти одна з найбільших танкових битв із часів Другої світової.

Військове командування РФ сподівається поєднати захоплені українські населені пункти, в яких вони мають перевагу в частині танків з артилерійським прикриттям.

Однак у кожному з міст та окопів сільської місцевості вони зустрінуть велику кількість українських солдатів із високою мотивацією і готовністю захищати рідну землю.

Моральний дух

Мотивовані бійці ЗСУ чинили видатний опір російській армії. Росіянам, навпаки, бракує мотивації.

Однак поки що наші війська утримували лінію фронту, ЗС РФ перегрупувалися, поміняли й оптимізували командну структуру.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні окуповано понад 2 000 міст і сіл. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що українським військам вдалося звільнити 919 населених пунктів, на цій території вже відновили роботу місцеві органи влади. Після 24 лютого під окупацією в центральних і північних областях України перебувало понад три з 11 тисяч населених пунктів.