В Україні окуповано понад 2000 міст і сіл, — ОП

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, українські війська деокупували 919 населених пунктів. Вони вже відновили роботу місцевих органів влади.

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Понад 3 тис. із понад 11 тис. населених пунктів Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Харківської, Житомирської та Запорізької областей було окуповано після 24 лютого, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Зараз деоккуповано 919 населених пунктів, — сказав він, — третина з них уже активізувала роботу органів місцевого самоврядування".

Повідомлення про звільнення українських міст і сіл надходять регулярно.

18 квітня Міноборони оголосило, що Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма на Харківщині.

17 квітня ЗСУ звільнили два села в Чугуївському районі та частково населений пункт — у Харківському.

Того ж дня стало відомо, що українські війська пішли в контрнаступ на Донбасі та змогли відкинути передові підрозділи ЗС РФ на ділянці Кремінна — Рубіжне на кілька кілометрів. Це стало несподіванкою для військового командування ЗС РФ.

Проте контратакують і росіяни. 18 квітня окупанти почали штурмувати Кремінну на Луганщині. Після тривалих боїв російські військові змогли взяти місто під контроль.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що в Кремінній спостерігається величезна кількість військової техніки. "Найгарячіша точка зараз там. Ми дуже просили людей поїхати, планували виїзди лісовими стежками, але за ніч усе змінилося", — констатував він.