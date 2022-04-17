ЗСУ під час контрнаступу звільнили низку населених пунктів під Харковом, — голова ОВА

Українські захисники звільнили два села у Чугуївському районі та частково населений пункт — у Харківському. У районі Малої Рогані ЗСУ просунулися на схід.

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Поки російські війська запекло обстрілювали центр Харкова 17 квітня, ЗСУ тіснили сили окупантів з території області, досягнувши успіхів, про що повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у новому зведенні.

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"У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. Внаслідок контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яжче (Чугуївський район), частину Кутузівки (Харківський район). У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі", — пише він.

Чиновник додав, що ЗСУ продовжують стримувати наступ противника за іншими напрямками від обласного центру, знищуючи живу силу та техніку ворога.

"Днями реактивним вогнем 81 окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи", — підкреслив Синєгубов, додавши, що всі спроби ворога захопити Харків будуть безуспішними і призведуть до ще більших втрат серед ЗС РФ.

Обстріли Харкова, які у Вербну неділю були особливо масштабними, чиновник назвав показником "слабкості та розпачу" ворожої армії. Не зумівши взяти місто, вона знищує його за допомогою РСЗВ та артилерії. Внаслідок останніх обстрілів центру загинули п'ятеро місцевих жителів, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, пожежа охопила 15 багатоквартирних будинків та об'єктів інфраструктури міста.

Синєгубов закликав харків'ян не втрачати пильності та обережності, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не перебувати на вулиці без нагальної потреби, оскільки обстріли окупантів "хаотичні та жорстокі".

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України пішли у контрнаступ на Донбасі та змогли відкинути передові підрозділи ЗС РФ на ділянці Кремінна — Рубіжне на кілька кілометрів. Дії підрозділів ЗСУ дозволили просунутися у бік річки Оскіл та створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання ЗС РФ.

Нагадаємо, 15 квітня російські війська обстріляли район ХТЗ у Харкові, внаслідок чого загинули семеро людей, зокрема семимісячна дитина. Крім того, ЗС РФ накрили вогнем евакуаційні автобуси із мирними жителями у селищі міського типу Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинуло семеро людей, ще 27 було поранено.