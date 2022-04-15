Армія РФ обстріляла колону евакуаційних автобусів під Харковом (фото)

За попередніми даними прокуратури, загинули 7 мирних мешканців. Ще 27 українців зазнали поранень.

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Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями в селищі міського типу Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 27 було поранено. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у Facebook.

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У правоохоронному відомстві заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством — ст. 438 ч. 2 Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями в смт Борово Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", — написали в прокуратурі.

Нагадаємо, 15 квітня у Держприкордонслужбі заявили, що з боку Росії відбувся обстріл українських прикордонників у Чернігівській області. Противник здійснив тринадцять пострілів із мінометів по нещодавно звільненій від російських військ українській території.

Раніше, 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську Донецької області, де чекали на евакуацію тисячі людей. Унаслідок чого щонайменше загинули 52 мирні жителі.