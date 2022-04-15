Росіяни обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області, — Держприкордонслужба

Противник здійснив тринадцять пострілів із мінометів по нещодавно звільненій від російських військ українській території.

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Вранці у п'ятницю, 15 квітня, з території Росії було здійснено обстріл позицій українських прикордонників у Чернігівській області. Постраждалих унаслідок атаки немає. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України у своєму Facebook.

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За словами представників відомства, інцидент стався о 08:25 та 09:00.

"З території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості, що прилягає до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка", — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

[ + – ] Сеньківка

Також у публікації зазначається, що з території противника було здійснено 13 пострілів, постраждалих як серед прикордонників, так і серед місцевого населення, немає. Наразі інформація про подію уточнюється. Проте, над місцевістю постійно кружляє російський безпілотник, повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що це вже вдруге за два дні, коли з території РФ відбувається напад на позиції прикордонників у цьому регіоні. Глава Держприкордонслужби повідомляв, що 13 квітня російські сили з боку свого пункту пропуску "Погар" відкрили вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, на початку квітня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус констатував, що українським військам вдалося відновити контроль над ділянкою кордону у регіоні. Кабінет міністрів уже виділив кошти на відновлення цієї області після російської окупації.

Також ми писали, що на чернігівському пляжі рятувальники знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів".