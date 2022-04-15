Россияне обстреляли украинских пограничников в Черниговской области, — Госпогранслужба

Противник совершил тринадцать выстрелов из минометов по недавно освобожденной от российских войск украинской территории.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Утром в пятницу, 15 апреля, с территории России был совершен обстрел позиций украинских пограничников в Черниговской области. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в своем Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам представителей ведомства, инцидент произошел в 08:25 и 09:00.

"С территории РФ зафиксирован минометный обстрел местности, прилежащей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сенькивка", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

[ + – ] Сенькивка

Также в публикации отмечается, что с территории противника было совершено 13 выстрелов, пострадавших, как среди пограничников, так и среди местного населения, нет. На данный момент информация о происшествии уточняется. В то же время над местностью постоянно кружит российский беспилотник, сообщили в Госпогранслужбе.

Отметим, что это уже второй раз за два дня, когда с территории РФ совершается нападение на позиции пограничников в этом регионе. Глава Госпогранслужбы сообщал, что 13 апреля российские силы со стороны своего пункта пропуска "Погар" открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в начале апреля председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус констатировал, что украинским войскам удалось возобновить контроль над участком границы в регионе. Кабинет министров уже выделил средства на восстановления этой области после российской оккупации.

Также мы писали, что на черниговском пляже спасатели обезвредили 6 снарядов от российских "Ураганов".