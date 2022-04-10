На пляже в Чернигове спасатели обезвредили 6 снарядов от российских "Ураганов"

Часть ракет была найдена в воде, остальные — на территории пляжа. Обломки еще одной ракеты нашли рядом с лесом.

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В воскресенье, 10 апреля, спасатели из Государственной службы чрезвычайных ситуаций после осмотра пляжа в Чернигове обнаружили и изъяли шесть российских снарядов, которые были выпущены реактивной системой залпового огня "Ураган". Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

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"На городском пляже "Золотой берег" в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет от реактивной системы залпового огня "Ураган"", — говорится в публикации ведомства. Отмечается также, что некоторые из этих ракет спасатели достали из воды, а остальные были найдены на пляжном песке.

Сотрудники ГСЧС начали осмотр прилегающей к пляжу территории и берега 9 апреля, а в воскресенье, 10 апреля, снаряды удалось извлечь.

Еще одну ракету нашли поблизости с лесом, рядом с городским парком культуры и отдыха.

Спасатели продолжают работы по очистке от боеприпасов территории Чернигова и области.

Ранее Фокус сообщал, что в результате ракетных ударов по Днепру разрушены аэропорт и местные объекты инфраструктуры. По словам главы ДОС Николая Лукашука, в Новопавловке один мирный житель погиб после того, как взял в руки кассетный боеприпас. Чиновник попросил проявлять осторожность, не брать в руки подозрительные предметы, а сразу же вызывать полицию или ГСЧС.