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Военный Фокус Российско-украинская война

Армия РФ обстреляла колонну эвакуационных автобусов под Харьковом (фото)

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Эвакуация, обстрел
Эвакуация мирных жителей из зоны боевых действий

По предварительным данным прокуратуры, погибло 7 мирных жителей. Еще 27 украинцев получили ранения.

Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке городского типа Борова Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, в результате обстрела погибли семь людей, еще 27 были ранены. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в Facebook.

В правоохранительном ведомстве заявили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством — ст. 438 ч. 2 Криминального кодекса Украины.

"По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Борово Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", — написали в прокуратуре.

Напомним, 15 апреля в Госпогранслужбе заявили, что со стороны России произошел обстрел украинских пограничников в Черниговской области. Противник совершил тринадцать выстрелов из минометов по недавно освобожденной от российских войск украинской территории.

Ранее, 8 апреля российские военные нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где ожидали эвакуацию тысячи людей. В результате чего, по меньшей мере погибли 52 мирных жителей.