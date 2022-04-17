ВСУ в ходе контрнаступления освободили ряд населенных пунктов под Харьковом, — глава ОВА

Украинские защитники освободили два села в Чугуевском районе и частично населенный пункт – в Харьковском. В районе Малой Рогани ВСУ продвинулись на восток.

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Пока российские войска ожесточенно обстреливали центр Харькова 17 апреля, ВСУ теснили силы оккупантов с территории области, достигнув успехов, о чем сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в новой сводке.

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"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье (Чугуевский район), часть Кутузовки (Харьковский район). В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", – пишет он.

Чиновник добавил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление противника по другим направлениям от областного центра, уничтожая живую силу и технику врага.

"На днях реактивным огнем 81 отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда", – подчеркнул Синегубов, добавив, что все попытки врага захватить Харьков будут безуспешными и приведут лишь к еще большим потерям среди ВС РФ.

Обстрелы Харькова, которые в Вербное воскресенье были особенно масштабными, чиновник назвал показателем "слабости и отчаяния" вражеской армии. Не сумев взять город, она уничтожает его с помощью РСЗО и артиллерии. В результате последних обстрелов центра погибли пятеро местных жителей, еще 20 получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, пожар охватил 15 многоквартирных домов и объектов инфраструктуры города.

Синегубов призвал харьковчан не терять бдительность и осторожность, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не находиться на улице без крайней необходимости, поскольку обстрелы оккупантов "хаотические и жестокие".

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины пошли в контрнаступление на Донбассе и смогли отбросить передовые подразделения ВС РФ на участке Кременная – Рубежное на несколько километров. Действия подразделений ВСУ позволили продвинуться в сторону реки Оскол и создать угрозу левому флангу Изюмской группировки ВС РФ.

Напомним, 15 апреля российские войска обстреляли район ХТЗ в Харькове, в результате чего погибли семь человек, в том числе семимесячный ребенок. Кроме того, ВС РФ накрыли огнем эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке городского типа Борова Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, в результате обстрела погибли семь людей, еще 27 были ранены.