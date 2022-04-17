ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли центр Харькова, много погибших и раненых (видео)

По последним данным, жертвами обстрелов стали пять человек. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал действия ВС РФ геноцидом украинского народа.

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В воскресенье днем, 17 апреля, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Харькова, в результате чего погибли мирные жители. Об этом сообщает "Суспільне".

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По данным журналистов, обстрелы центра Харькова были осуществлены дважды — около 13:30 и 14:00.

Под огонь ВС РФ, который велся из систем РСЗО, попали жилые дома и административные здания. После обстрелов в центре Харькова вспыхнули пожары, для ликвидации которых прибыли спасатели ГСЧС.

Директор Департамента здравоохранения областной военной администрации Максим Хаустов сообщил журналистам, что, по состоянию на 15:00, жертвами обстрелов в центре Харькова стали пять человек. Еще 13 граждан получили различные ранения и были госпитализированы.

[ + – ] ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли центр Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ВС РФ целенаправленно осуществляют геноцид украинцев, обстреливая из тяжелого вооружения мирные кварталы города. По его словам, российские военнослужащие пытаются истребить украинскую нацию.

"Обстрелы постоянно ведутся по Харькову. Разрушаются жилые дома… Русские оккупанты целенаправленно наносят удары по жилым районам, это целенаправленная позиция. Это геноцид против украинского народа", — утверждал Терехов эфире национального телемарафона.

[ + – ] Игорь Терехов назвал обстрелы Харькова геноцидом украинцев

На одном из опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как медики пытались оказать помощь пострадавшим в результате обстрела гражданам. В этот момент ВС РФ продолжили обстреливать центр Харькова из тяжелого вооружения.

"Лежать. Всем лежать, не вставать!", — кричал фельдшер пострадавшим людям, на помощь которым позже подбежали украинские военнослужащие.

[ + – ] Обстрел центра Харькова из реактивной артиллерии

[ + – ] Обстрел центра Харькова из реактивной артиллерии

В 16:20 в местных Telegram-каналах появилось предупреждение о том, что ВС РФ ведут обстрел Харькова кассетными снарядами. Граждан призвали срочно направиться в убежища.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Харьков кассетными снарядами

Отметим, что 15 апреля Харьков попал под массированный обстрел ВС РФ. По данным областной военной администрации, российские снаряды падали в районе ХТЗ, в результате чего погиб семимесячный ребенок. Свыше 50 человек также получили различные ранения после обстрела ВС РФ.

Напомним, 17 апреля появилась информация об успешной контратаке ВСУ на Донбассе, в результате чего подразделения оккупантов были отброшены на несколько километров в районе населенных пунктов Рубежное и Кременная.

Также сообщалось, что ВС РФ могут осуществить высадку десанта в Мариуполе. По данным Генштаба, сразу две бригады морской пехоты России могут участвовать в десантной морской операции на территории портового города.