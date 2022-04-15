Армия РФ обстреляла Харьков: 50 человек ранены, погиб семимесячный ребенок (видео)

Снаряды попали в район ХТЗ, врачи пытаются спасти двоих детей. Враг каждый день обстреливает город ракетами и забрасывает бомбами, говорит командующий силами обороны Украины.

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Вражеская армия обстреляла один из жилых районов Харькова, погиб семимесячный ребенок. Об этом сказал глава Харьковской военной госадминистрации (ОВА) Олег Синегубов.

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"Очередное преступление российских оккупантов в Украине. Вторая армия мира умеет воевать только с гражданскими. Всем предоставляется экстренная медицинская помощь. Прошу без крайней необходимости не выходить на улицу. Армия оккупантов очень подлая", – заявил он.

"Суспильне" пишет про обстрел района ХТЗ, который произошел около 16:00. Директор Департамента здравоохранения ОВА Максим Хаустов сказал, что в результате обстрела ранены 50 человек (из них девять детей и 33 взрослых), а 8 –погибли.

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова добавила, что за жизнь двоих детей борются врачи. Экстренную медицинскую помощь оказывали 29 бригад, добавил чиновник.

Харьков бомбят каждый день

Командующий силами обороны Сергей Наев сообщил о сложной обстановке вокруг Харькова. Украинские военные укрепляют оборону и выполняют поставленные задачи.

Наев сказал, что корабельные группировки и авиация врага каждый день систематически наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской области.

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"Враг продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерийских систем разных калибров и реактивных систем залпового огня. Проводит перегруппировку, наращивает численность подразделений и пополняет боезапасы", — подчеркнул командующий.

Фокус уже писал, что вражеская армия забрасывает Харьков пластиковыми минами замедленного действия. Снаряды находили в Индустриальном районе города.

Напомним, что 14 апреля в Харьков приезжал фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, он выступил перед военными и жителями города.