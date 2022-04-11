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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские войска забрасывают Харьков пластиковыми минами с таймером (фото)

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Пластиковая мина в Харькове, сву,
Фото: Facebook | Пластиковая мина в Харькове.

Мины замедленного действия могут разорваться в любое мгновение. Ночью их дистанционно разбросали в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах города.

В Индустриальном районе Харькова российские войска дистанционно разбросали пластиковые мины замедленного действия. Как выглядят эти, показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

"В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и т.д." — объяснил Синегубов.

"Ни в коем случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно", — предупреждает глава местной ОВА.

Пластиковые мины, мины с таймером,
Пластиковые мины
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Пластиковые мины
Фото: Facebook
Пластиковые мины, мины с таймером,
Пластиковые мины
Пластиковые мины, мины с таймером,
Пластиковые мины, мины с таймером,
Пластиковые мины, мины с таймером,

Что за пластиковые мины замедленного действия?

Речь идет о боеприпасах с пластиковым корпусом, небольшого размера, их вес — примерно полтора килограмма. Такое взрывное устройство комплектуется таймером и может взорваться в любое мгновение.

Отмечается, что войска РФ забросили эти боеприпасы дистанционно в ночное время.

Разминирование территории Харькова

Мины разбросаны во дворах жилых домов на Александровском проспекте. Проводится разминирование территории, и поэтому проспект перекрыт. Работы ведутся между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского.

Полиция вместе со спасателями оцепила квартал и просит жителей не выходить на улицу, чтобы начать работы по разминированию территории. Сообщается о нескольких взрывах, взрывные устройства срабатывают хаотично.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска используют для минирования территории Украины новейшие "мины-медальоны" с сейсмическим датчиком. Система улавливает вибрации от шагов и приводит в действие боевую часть — при приближении мина взлетает на 1,5 м.