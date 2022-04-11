Російські війська закидають Харків пластиковими мінами з таймером (фото)

Міни уповільненої дії можуть розірватися будь-якої миті. Вночі їх дистанційно розкидали в Індустріальному, Київському, Немишлянському й інших районах міста.

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В Індустріальному районі Харкова російські війська дистанційно розкидали пластикові міни сповільненої дії. Який вигляд мають ці міни, показав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

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"У різних районах міста фіксуємо міни уповільненої дії. Це Індустріальний район, Київський, Немишлянський тощо", — пояснив Синєгубов.

"У жодному разі не беріть такі боєприпаси в руки, не підходьте до них, не намагайтеся ліквідувати самостійно", — попереджає голова місцевої ОВД.

[ + – ] Пластикові міни [ + – ] Пластикові міни Фото: Facebook [ + – ] Пластикові міни

Що за пластикові міни уповільненої дії?

Ідеться про боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, їхня вага — приблизно півтора кілограма. Такий вибуховий пристрій комплектується таймером і може вибухнути будь-якої миті.

Наголошується, що війська РФ закинули ці боєприпаси дистанційно в нічний час.

Розмінування території Харкова

Міни розкидані у дворах житлових будинків на Олександрівському проспекті. Проводиться розмінування території, тому проспект перекритий. Роботи ведуть між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

Поліція разом із рятувальниками оточила квартал і просить мешканців не виходити на вулицю, щоб розпочати роботи з розмінування території. Повідомляється про кілька вибухів, вибухові пристрої спрацьовують хаотично.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська використовують для мінування території України новітні "міни-медальйони" із сейсмічним датчиком. Система вловлює вібрації від кроків і приводить у дію бойову частину – при наближенні міна злітає на 1,5 м.