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Украина Российско-украинская война

Вакарчук приехал в Харьков и устроил необычный концерт для бойцов ВСУ (фото)

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Вакарчук Харьков концерт альбом военные ВСУ Суперсимметрия Океан Эльзы
Святослав Вакарчук приехал в Харьков для поддержки бойцов ВСУ

Музыкант исполнил хиты "Океана Эльзы" в разрушенном от обстрелов ВС РФ здании в центре города.

Экс-нардеп и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 14 апреля, посетил прифронтовой Харьков, где исполнил несколько композиций для военнослужащих и жителей города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, Святослав Вакарчук в очередной раз приехал в Харьков, чтобы поддержать украинских военнослужащих и мирных жителей во время полномасштабной войны с Россией.

"Победа на всех одна. Святослав Вакарчук снова в Харькове, спасибо за поддержку наших защитников!", — написал Синегубов в подписи к опубликованным снимкам.

Вакарчук Харьков концерт Синегубов военные бойцы ВСУ
Святослав Вакарчук приехал в Харьков для поддержки ВСУ
Вакарчук Харьков концерт Синегубов военные бойцы ВСУ
Святослав Вакарчук приехал в Харьков для поддержки ВСУ
Вакарчук Харьков концерт Синегубов военные бойцы ВСУ
Святослав Вакарчук приехал в Харьков для поддержки ВСУ
Вакарчук Харьков концерт Синегубов военные бойцы ВСУ
Вакарчук Харьков концерт Синегубов военные бойцы ВСУ
Вакарчук Харьков концерт Синегубов военные бойцы ВСУ

На руинах "Дворца Труда" в центре Харькова фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук также исполнил несколько композиций, среди которых была песня "Обійми". Необычное выступление в разрушенном от обстрелов ВС РФ здании проходило с участием скрипачей.

Святослав Вакарчук дал необычный концерт в разрушенном Харькове

Также Святослав Вакарчук в своем Telegram-канале рассказал, что обнаружил под завалами здания в Харькове альбом "Суперсиметрия", который был выпущен группой "Океан Эльзы" в 2003 году.

"Харьков. Под завалами дома сегодня нашли альбом "Суперсимметрия" — уставший и непокоренный", — лаконично сообщил фронтмен украинской рок-группы.

Вакарчук Харьков концерт альбом военные ВСУ Суперсимметрия Океан Эльзы
Святослав Вакарчук нашел под завалами дома в Харькове альбом ОЭ "Суперсимметрия"

Напомним, в начале марта фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в прифронтовой Николаев, чтобы поддержать украинских военнослужащих. В ходе визита музыкант встретился с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, который передал исполнителю автомат.

Также сообщалось, что Святослав Вакарчук выступил перед полицейскими Луганской области под звуки артиллерийской канонады.