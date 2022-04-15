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Вакарчук приїхав у Харків і влаштував незвичайний концерт для бійців ЗСУ (фото)

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Вакарчук Харків концерт альбом військові ЗСУ Суперсиметрія Океан Ельзи
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки бійців ЗСУ

Музикант виконав хіти "Океану Ельзи" у зруйнованій від обстрілів ЗС РФ будівлі у центрі міста.

Екснардеп і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у четвер, 14 квітня, відвідав прифронтовий Харків, де виконав кілька композицій для військовослужбовців і мешканців міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, Святослав Вакарчук укотре приїхав у Харків, щоб підтримати українських військовослужбовців і мирних мешканців під час повномасштабної війни з Росією.

"Перемога на всіх одна. Святослав Вакарчук знову в Харкові, дякую за підтримку наших захисників!" — написав Синєгубов у підписі до опублікованих знімків.

Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ
Святослав Вакарчук приїхав у Харків для підтримки ЗСУ

На руїнах "Палацу Праці" у центрі Харкова фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук також виконав кілька композицій, серед яких була пісня "Обійми". Незвичайний виступ у зруйнованій від обстрілів ЗС РФ будівлі проходив за участю скрипалів.

Святослав Вакарчук дав незвичайний концерт у зруйнованому Харкові

Також Святослав Вакарчук у своєму Telegram-каналі розповів, що знайшов під завалами будівлі у Харкові альбом "Суперсиметрія", випущений гуртом "Океан Ельзи" у 2003 році.

"Харків. Під завалами будинку сьогодні знайшли альбом "Суперсиметрія" — втомлений і непокірний", — лаконічно повідомив фронтмен українського рок-гурту.

Вакарчук Харків концерт альбом військові ЗСУ Суперсиметрія Океан Ельзи
Святослав Вакарчук знайшов під завалами будинку в Харкові альбом ОЕ "Суперсиметрія"

Нагадаємо, на початку березня фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав у прифронтовий Миколаїв, щоб підтримати українських військовослужбовців. У процесі візиту музикант зустрівся з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, який передав виконавцю автомат.

Також повідомлялося, що Святослав Вакарчук виступив перед поліцейськими Луганської області під звуки артилерійської канонади.