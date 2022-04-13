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Вакарчук заспівав перед поліцейськими під звуки артилерійської канонади (відео)

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Святослав Вакарчук заспівав перед поліцейськими
Фото: Скриншот

Фронтмен "Океану Ельзи" виконав у поліцейській дільниці Луганської області кілька хітів зі свого репертуару.

Український музикант та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівав кілька пісень співробітникам поліції Луганської області під звуки артилерійської канонади. Про це музикант повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Вакарчук приїхав до Луганської області та зустрівся з українськими правоохоронцями в дільниці місцевої патрульної поліції. Під час зустрічі фронтмен "Океану Ельзи" заспівав кілька хітів з репертуару гурту під акустичну гітару,зокрема "Еверест" та "Все буде добре".

"Вперше співав у поліцейській дільниці... під звуки реальної канонади", — написав Вакарчук.

Після цього він подякував усім тим, хто забезпечує правопорядок та безпеку у воєнний час.

Раніше стало відомо, що український музикант приїхав до Луганської області та зустрівся з головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. Разом вони звернулися до місцевих жителів із проханням евакуюватись у безпечні регіони.

"Луганщина тримає оборону! Разом із Сергієм Гайдаєм, Головою Луганської обласної державної адміністрації, просимо людей евакуюватися, щоб допомогти ЗСУ звільняти країну від російських загарбників", — написав Вакарчук.

Нагадаємо, що 5 квітня Святослав Вакарчук зіграв невеликий акустичний концерт для військових гірничо-штурмової 128-ї бригади. Після концерту співак поспілкувався з бійцями та подякував їм за перемогу та героїзм у протистоянні з Росією.

Святослав Вакарчук 16 березня влаштував імпровізований концерт у харківському метро на станції "Площа Конституції". Музикант разом із публікою заспівав народний український хіт "Червона рута".