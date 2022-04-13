Вакарчук заспівав перед поліцейськими під звуки артилерійської канонади (відео)

Фронтмен "Океану Ельзи" виконав у поліцейській дільниці Луганської області кілька хітів зі свого репертуару.

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Український музикант та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівав кілька пісень співробітникам поліції Луганської області під звуки артилерійської канонади. Про це музикант повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Вакарчук приїхав до Луганської області та зустрівся з українськими правоохоронцями в дільниці місцевої патрульної поліції. Під час зустрічі фронтмен "Океану Ельзи" заспівав кілька хітів з репертуару гурту під акустичну гітару,зокрема "Еверест" та "Все буде добре".

"Вперше співав у поліцейській дільниці... під звуки реальної канонади", — написав Вакарчук.

Після цього він подякував усім тим, хто забезпечує правопорядок та безпеку у воєнний час.

Раніше стало відомо, що український музикант приїхав до Луганської області та зустрівся з головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. Разом вони звернулися до місцевих жителів із проханням евакуюватись у безпечні регіони.

"Луганщина тримає оборону! Разом із Сергієм Гайдаєм, Головою Луганської обласної державної адміністрації, просимо людей евакуюватися, щоб допомогти ЗСУ звільняти країну від російських загарбників", — написав Вакарчук.

Нагадаємо, що 5 квітня Святослав Вакарчук зіграв невеликий акустичний концерт для військових гірничо-штурмової 128-ї бригади. Після концерту співак поспілкувався з бійцями та подякував їм за перемогу та героїзм у протистоянні з Росією.

Святослав Вакарчук 16 березня влаштував імпровізований концерт у харківському метро на станції "Площа Конституції". Музикант разом із публікою заспівав народний український хіт "Червона рута".