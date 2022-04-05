Виступив на акустиці: Святослав Вакарчук зіграв концерт для українських військових (відео)

Лідер гурту "Океан Ельзи" відвідав бійців 128-ї бригади та заспівав для них кілька пісень під акустичну гітару.

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Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зіграв невеликий акустичний концерт для військових гірничо-штурмової 128-ї бригади. Про це повідомляють на Facebook-сторінці військового підрозділу.

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Музикант приїхав до розташування військових і заспівав кілька пісень під акомпанемент акустичної гітари.

[ + – ] Вакарчук виступив у розташуванні 128-ї бригади Фото: УНІАН

"У репертуарі були як розкручені пісні, так і лемківська композиція "Під хмаринкою", виконана спеціально для Закарпатського легіону. Святослав Вакарчук нагадав штурмовикам, що народився в Мукачеві та деякий час жив із батьками в самому центрі міста на вулиці Духновича.

Після концерту відомий співак поспілкувався з бійцями в невимушеній обстановці та подякував їм за перемогу та героїзм у протистоянні з Росією", — йдеться в повідомленні 128-ї бригади.

Також на сторінці військового підрозділу опубліковано відео, де Вакарчук звернувся до військових.

[ + – ] Святослав Вакарчук звернувся до українських військових

Лідер "Океану Ельзи" на своїй публічній сторінці у Facebook розповів, що виступає перед українськими військовими практично щодня, але зі зрозумілих причин не публікує фото та відео з цих зустрічей.

"Бачимося майже кожен день. І скажу вам так: наші військові заряджають і надихають не на 100, а на всі 200%, така колосальна мотивація в них.

Слава нашим воїнам! Слава ЗСУ! Слава ТрО!" — написав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook, додавши кілька фото та відео.

Нагадаємо, що Фокус розповідав про те, як бійці 128-ї бригади успішно застосували американські ПТРК Javelin проти російських танків.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов попросив Святослава Вакарчука написати гімн для міста. Це сталося після концерту Вакарчука в харківському метро. Артист відповів згодою.