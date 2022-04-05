Выступил в акустике: Святослав Вакарчук сыграл концерт для украинских военных (видео)

Лидер группы "Океан Эльзы" посетил бойцов 128-й бригады и спел для них несколько песен под акустическую гитару.

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Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сыграл небольшой акустический концерт для военных горно-штурмовой 128-й бригады. Об этом сообщается на Facebook-странице военного подразделения.

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Музыкант приехал в расположение военных и спел несколько песен под аккомпанемент акустической гитары.

[ + – ] Вакарчук выступил в расположении 128-й бригады Фото: УНИАН

"В репертуаре были как раскрученные песни, так и лемковская композиция "Под облачком", выполненная специально для Закарпатского легиона. Святослав Вакарчук напомнил штурмовикам, что родился в Мукачево и некоторое время жил с родителями в самом центре города по улице Духновича.

После концерта известный певец пообщался с бойцами в непринужденной обстановке и поблагодарил их за победу и героизм в противостоянии с Россией", — говорится в сообщении 128-й бригады.

Также на странице военного подразделения было опубликовано видео, на котором Вакарчук обратился к военным.

[ + – ] Святослав Вакарчук обратился к украинским военным

Лидер "Океана Эльзы" на своей публичной странице в Facebook рассказал, что выступает перед украинскими военными практически каждый день, но по понятным причинам, не публикует фото и видео с этих встреч.

"Видимся почти что каждый день. И скажу вам так: наши военные заряжают и вдохновляют не на 100, а на все 200%, такая колоссальная мотивация у них.

Слава нашим воинам! Слава ВСУ! Слава ТРО!", — написал Вакарчук на своей странице в Facebook, приложив несколько фото и видео.

Напомним, что Фокус рассказывал о том, как бойцы 128-й бригады успешно применили американские ПТРК Javelin против российских танков.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов попросил Святослава Вакарчука написать гимн для города. Это случилось после концерта Вакарчука в харьковском метро. Артист ответил согласием.