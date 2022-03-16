Мер Харкова попросив Вакарчука написати гімн про їхнє героїчне місто (відео)

Святослав Вакарчук виконав у харківському метро імпровізований концерт та пообіцяв написати гімн Харкова.

Сьогодні, 16 березня, Святослав Вакарчук влаштував імпровізований концерт у харківському метро на станції "Площа Конституції", яка наразі використовується жителями міста як бомбосховище. Про це повідомляє телеграм-канал ТРУХА.

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Лідер гурту "Океан Ельзи" поспілкувався з людьми, які перебувають під час бомбардування міста в метро. Разом вони заспівали народний український хіт "Червона рута". Цього разу Вакарчук привіз допомогу територіальній обороні Харкова, яку допомагали збирати в Одесі та Львові.

Мер Харкова Ігор Терехов попросив співака та композитора скласти гімн про його героїчне місто, яке сильно постраждало від бомбардувань з початку російського вторгнення. Вакарчук обіцяв це зробити.

Разом з Вакарчуком у метро приходив і Сергій Жадан, відомий харківський письменник, якого Польща висунула на Нобелівську премію з літератури. Жадан під час війни перебуває у Харкові, де займається волонтерською діяльністю.

Вакарчук із самого початку війни їздить гарячими точками війни – у Харкові він був уже двічі (приїжджав 2 березня після бомбардування площі Свободи), був в Одесі та Миколаєві. З головою Обласної військової адміністрації Миколаєва Віталієм Кімом Вакарчук записав відеозвернення.

Війська країни-агресора з початку війни в Україні вбили понад 500 мирних жителів Харкова. Ворог обстріляв місто ракетами 50 разів минулої доби. У Харкові з'явилася нова гаряча точка – Немишлянський район.

Нагадаємо, голлівудські зірки Леонардо Ді Капріо, Міла Куніс, Ештон Кутчер жертвують великі суми Україні, яка веде війну з російським агресором. Підтримку нашій країні публічно висловили Бенедикт Камбербетч, Анджеліна Джолі, Майкл Дуглас та інші світові зірки.