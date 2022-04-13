Вакарчук спел перед полицейскими под звуки артиллерийской канонады (видео)

Фронтмен "Океана Эльзы" исполнил в полицейском участке Луганской области несколько хитов из своего репертуара.

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Украинский музыкант и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук спел несколько песен сотрудникам полиции Луганской области под звуки артиллерийской канонады. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

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Вакарчук приехал в Луганскую область и встретился с украинскими правоохранителями в участке местной патрульной полиции. Во время встречи фронтмен "Океана Эльзы" спел несколько хитов из репертуара группы под акустическую гитару, в том числе "Еверест" и "Все буде добре".

"Впервые пел в полицейском участке…под звуки реальной канонады", — написал Вакарчук.

После этого он поблагодарил всех тех, кто задействован в обеспечении правопорядка и безопасности в военное время.

Ранее стало известно, что украинский музыкант приехал в Луганской области и встретился с главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем. Вместе они обратились к местным жителям с просьбой эвакуироваться в безопасные регионы.

"Луганщина держит оборону! Вместе с Сергеем Гайдаем, Главой Луганской областной государственной администрации, просим людей эвакуироваться, чтобы помочь ВСУ освобождать страну от российских захватчиков", — написал Вакарчук.

Напомним, что 5 апреля Святослав Вакарчук сыграл небольшой акустический концерт для военных горно-штурмовой 128-й бригады.После концерта певец пообщался с бойцами и поблагодарил их за победу и героизм в противостоянии с Россией.

Святослав Вакарчук 16 марта устроил импровизированный концерт в харьковском метро на станции "Площадь Конституции". Музыкант вместе с публикой спел народный украинский хит "Червона рута".