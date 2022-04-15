Армія РФ обстріляла Харків: 50 людей поранено, загинула семимісячна дитина (відео)

Снаряди потрапили в район ХТЗ, лікарі намагаються врятувати двох дітей. Ворог щодня обстрілює місто ракетами та закидає бомбами, каже командувач сил оборони України.

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Ворожа армія обстріляла один із житлових районів Харкова, загинула семимісячна дитина. Про це сказав голова Харківської військової держадміністрації Олег Синєгубов.

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"Черговий злочин російських окупантів в Україні. Друга армія світу вміє воювати лише з цивільними. Усім надається екстрена медична допомога. Прошу без потреби не виходити на вулицю. Армія окупантів дуже підла", — заявив він.

"Суспільне" пише про обстріл району ХТЗ, який стався приблизно о 16:00. Директор Департаменту охорони здоров'я ОВА Максим Хаустов сказав, що внаслідок обстрілу поранено 50 осіб (із них 9 дітей і 33 дорослі), а 8 — загинули.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова додала, що за життя двох дітей борються лікарі. Екстрену медичну допомогу надавали 29 бригад, додав чиновник.

Харків бомблять щодня

Командувач силами оборони Сергій Наєв повідомив про складну обстановку навколо Харкова. Українські військові зміцнюють оборону та виконують поставлені завдання.

Наєв сказав, що корабельні угруповання та авіація ворога щодня систематично завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Харківській області.

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"Ворог продовжує частково блокувати місто Харків і здійснює обстріл міста з артилерійських систем різних калібрів і реактивних систем залпового вогню. Проводить перегрупування, нарощує чисельність підрозділів і поповнює боєзапаси", — підкреслив командувач.

Фокус уже писав, що ворожа армія закидає Харків пластиковими мінами сповільненої дії. Снаряди знаходили в Індустріальному районі міста.

Нагадаємо, що 14 квітня у Харків приїжджав фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, він виступив перед військовими та жителями міста.