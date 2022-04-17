ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли центр Харкова, багато загиблих та поранених (відео)

За останніми даними, жертвами обстрілу стали п'ять людей. Мер Харкова Ігор Терехов назвав дії ЗС РФ геноцидом українського народу.

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У неділю вдень, 17 квітня, російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню центр Харкова, внаслідок чого загинули мирні жителі. Про це повідомляє "Суспільне".

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За даними журналістів, обстріл центру Харкова було здійснено двічі — близько 13:30 та 14:00.

Під вогонь ЗС РФ, який вівся із систем РСЗВ, потрапили житлові будинки та адміністративні будівлі. Після обстрілу в центрі Харкова спалахнули пожежі, для ліквідації яких прибули рятувальники ДСНС.

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Максим Хаустов повідомив журналістам, що станом на 15:00 жертвами обстрілів у центрі Харкова стали п'ятеро людей. Ще 13 громадян отримали різні поранення та були госпіталізовані.

[ + – ] ЗС РФ із реактивної артилерії обстріляли центр Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ЗС РФ цілеспрямовано здійснюють геноцид українців, обстрілюючи з важкого озброєння мирні квартали міста. За його словами, російські військовослужбовці намагаються винищити українську націю.

"Обстріли постійно ведуться по Харкову. Руйнуються житлові будинки... Російські окупанти цілеспрямовано завдають ударів по житлових районах, це цілеспрямована позиція. Це геноцид проти українського народу", — стверджував Терехов в ефірі національного телемарафону.

[ + – ] Ігор Терехов назвав обстріл Харкова геноцидом українців

На одному із опублікованих у соцмережах відео можна побачити, як медики намагалися надати допомогу постраждалим внаслідок обстрілу громадянам. Наразі ЗС РФ продовжили обстрілювати центр Харкова з важкого озброєння.

"Лежати. Усім лежати, не вставати!", — кричав фельдшер постраждалим людям, на допомогу яким пізніше підбігли українські військовослужбовці.

[ + – ] Обстріл центру Харкова з реактивної артилерії

[ + – ] Обстріл центру Харкова з реактивної артилерії

О 16:20 у місцевих Telegram-каналах з'явилося попередження про те, що ЗС РФ веде обстріл Харкова касетними снарядами. Громадян закликали терміново попрямувати в укриття.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Харків касетними снарядами

Зазначимо, що 15 квітня Харків потрапив під масований обстріл ЗС РФ. За даними обласної військової адміністрації, російські снаряди падали в районі ХТЗ, внаслідок чого загинула семимісячна дитина. Понад 50 людей також отримали різні поранення після обстрілу ЗС РФ.

Нагадаємо, 17 квітня з'явилася інформація про успішну контратаку ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого підрозділи окупантів були відкинуті на кілька кілометрів у районі населених пунктів Рубіжне та Кремінна.

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть здійснити висадку десанту в Маріуполі. За даними Генштабу, відразу дві бригади морської піхоти Росії можуть брати участь у десантній морській операції біля портового міста.