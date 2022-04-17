ЗС РФ готуються до висадки десанту в Маріуполі, — Міноборони (відео)

Про проведення десантної морської операції ЗС РФ у прифронтовому місті також попереджає Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗС РФ можуть здійснити висадку десанту у прифронтовому Маріуполі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця голови Міністерства оборони Ганна Маляр.

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За її словами, українська армія продовжує тримати оборону в Маріуполі, яке окупанти постійними обстрілами та бомбардуваннями практично повністю зруйнували.

Портове місто Ганна Маляр назвала "щитом для України", яке стримує ЗС РФ і не дозволяє загарбникам просунутися вглиб материкової частини країни. Водночас, як зазначила заступниця голови Міноборони, військове командування зараз перевіряє інформацію про те, що окупанти можуть здійснити висадку десанту в Маріуполі.

"Протягом доби ворог здійснював авіаційні удари по Маріуполю і були штурмові дії в районі морського порту. Ми зараз перевіряємо інформацію про те, що можливо, ворог готується до десантно-морської операції", — додала заступниця міністра оборони в ефірі телемарафону.

[ + – ] ЗС РФ можуть здійснити висадку десанту в Маріуполі, — Міноборони України

Про можливу висадку російського десанту також попереджав Генеральний штаб Збройних Сил України. У ранковому зведенні відомства від 17 квітня йдеться про те, що деякі підрозділи ЗС РФ готуються до проведення десантної морської операції.

"Ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. Ведеться підготовка підрозділів 810 і 155 окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформацію зараз уточнюють", — попереджав Генеральний штаб у неділю, 17 квітня.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ пішли в контратаку на Донбасі й відкинули ЗС РФ на кілька кілометрів. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, успішну спецоперацію української армії проведено на ділянці між Святогірськом та Кремінною.

Також повідомляли, що в Маріуполі окупанти проводять ексгумацію тіл, які поховані у дворах багатоквартирних будинків. ЗС РФ також залучили мобільні крематорії з метою приховати докази скоєння воєнних злочинів.