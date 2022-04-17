ВС РФ готовятся к высадке десанта в Мариуполе, — Минобороны (видео)

О проведении десантной морской операции ВС РФ в прифронтовом городе также предупреждает Генеральный штаб ВСУ.

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ВС РФ могут осуществить высадку десанта в прифронтовом Мариуполе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, украинская армия продолжает держать оборону в Мариуполе, который оккупанты постоянными обстрелами и бомбардировками практически полностью разрушили.

Портовый город Анна Маляр назвала "щитом для Украины", который сдерживает ВС РФ и не позволяет захватчикам продвинуться вглубь материковой части страны. Вместе с этим, как отметила замглавы Минобороны, военное командование сейчас проверяет информацию о том, что оккупанты могут осуществить высадку десанта в Мариуполе.

"В течение суток врагом осуществлялись авиационные удары по Мариуполю, и были штурмовые действия в районе морского порта. Нами сейчас проверяется информация о том, что возможно, враг готовится к десантно-морской операции", — добавила замминистра обороны в эфире телемарафона.

[ + – ] ВС РФ могут осуществить высадку десанта в Мариуполе, - Минобороны Украины

О возможной высадке российского десанта также предупреждал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В утренней сводке ведомства от 17 апреля говорится о том, что некоторые подразделения ВС РФ готовятся к проведению десантной морской операции.

"Враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется", — предупреждал Генеральный штаб в воскресенье утром, 17 апреля.

Напомним, подразделения ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили ВС РФ на несколько километров. По данным военного обозревателя Константина Машовца, успешная спецоперация украинской армии была проведена на участке между Святогорском и Кременной.

Также сообщалось, что в Мариуполе оккупанты проводят эксгумацию тел, которые были захоронены во дворах многоквартирных домов. ВС РФ также задействовали мобильные крематории с целью скрыть доказательства совершения военных преступлений.