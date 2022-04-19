В Украине оккупированы более 2000 городов и сел, — ОП

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, украинские войска деоккупировали 919 населенных пунктов. В них уже возобновили работу местных органов власти.

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Более 3 тыс. из более чем 11 тыс. населенных пунктов Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях были оккупированы после 24 февраля, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Сейчас деоккупировано 919 населенных пунктов, — сказал он, — треть из них уже активизировали работу органов местного самоуправления".

Сообщения об освобождении украинских городов и сел поступают регулярно.

18 апреля Минобороны объявило, что Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов возле Изюма в Харьковской области.

17 апреля ВСУ освободили два села в Чугуевском районе и частично населенный пункт – в Харьковском.

В тот же день стало известно, что украинские войска пошли в контрнаступление на Донбассе и смогли отбросить передовые подразделения ВС РФ на участке Кременная — Рубежное на несколько километров. Это стало неожиданностью для военного командования ВС РФ.

Однако контратакуют и россияне. 18 апреля оккупанты начали штурмовать Кременную Луганской области. После длительных боев российские военные смогли взять город под контроль.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что в Кременной наблюдается огромное количество военной техники. "Самая горячая точка сейчас там. Мы очень просили людей уехать, планировали выезды лесными тропами, но за ночь все изменилось", – констатировал он.