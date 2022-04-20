ВС РФ контролируют 80% Луганской области, — глава ОВА

По словам Сергея Гайдая, бомбардировки городов осуществляются ежедневно, а ситуация в регионе похоже на Мариуполь.

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80% Луганской области на данный момент находится под контролем ВС РФ. Такую информацию в комментарии телеканалу CNN подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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В частности, чиновник согласился с утверждением американского журналиста, что ВС РФ начали новую фазу наступления на Донбассе. Вместе с этим, Сергей Гайдай предупредил, что пока еще не начался полномасштабный штурм позиций Вооруженных сил Украины.

По словам главы Луганской ОВА, на сегодняшний день ВС РФ контролируют 80% области и если Киев не будет сопротивляться — Россия не будет останавливаться на военных успехах.

"Конечно, россияне сильно рассредоточились. Мы установили оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там происходит много неприятных событий, но пока они не добились успеха. Нам удается уничтожать их технику… У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся Луганская область подвергается обстрелам. Нет ни одного безопасного города. Мы понимаем, что правительство РФ собирается идти вперед и уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся эвакуировать всех, насколько это возможно", — подчеркнул Гайдай в комментарии CNN.

Из-за эскалации полномасштабной войны глава Луганской ОВА призвал гражданских как можно быстрее эвакуироваться из региона. По его словам, сейчас в области находятся около 70 тысяч граждан, большинство их которых живут в бункерах и бомбоубежищах из-за постоянных обстрелов.

Гайдай подчеркнул, что ежедневно проходит эвакуация мирных жителей, однако он не владеет информацией, когда в Луганской области заработают гуманитарные коридоры. Руководитель ОВА в этом контексте также обвинил ВС РФ в нарушении договоренностей о режиме прекращения огня, который бы способствовал более эффективному вывозу гражданских из зоны боевых действий.

"Уже второй месяц все эти люди живут, по сути, под землей. Мы пытаемся оказать им какую-то помощь, пытаемся обеспечить их канализацией и водой и убедиться, что они не умрут от голода. Стабильных поставок газа практически нет, так что ситуация довольно отчаянная. Бомбардировки продолжаются каждый день до ночи, и в этом отношении все очень похоже на Мариуполь", — продолжил Гайдай в общении с журналистами.

Глава Луганской ОВА также обратился к странам Запада с призывом предоставить Украине авиацию, средства ПВО, БПЛА и тяжелую артиллерию. Это вооружение, по мнению Гайдая, позволит эффективно сдерживать ВС РФ и приблизит военную победу ВСУ.

Руководитель прифронтового региона не исключил, что полномасштабная война может прекратиться на основании политического документа, который будет подписан между Украиной и Россией. Однако, как утверждает Гайдай, ему лично трудно доверять словам Кремля.

"Они постоянно лгут. Все об этом знают. Никто им не верит. Все знают, что соглашение с Россией не стоит бумаги, на которой оно напечатано. Россия сегодня является врагом всего мира, а не только Украины. Их амбиции простираются гораздо дальше Украины", — резюмировал Гайдай в комментарии телеканалу CNN.

Напомним, 20 апреля Сергей Гайдай обнародовал результаты масштабной атаки ВС РФ в Луганской области. По словам главы областной военной администрации, оккупанты за ночь понесли серьезные потери среди личного состава, а после разгрома российских подразделений больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками.

Также сообщалось, что ВСУ провели контрнаступление на Донбассе и восстановили контроль над пригородом Донецка.