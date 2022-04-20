"Камазами свозят трупы": Гайдай о результатах попытки российской атаки на Луганщине (видео)

По словам главы Луганской ОВА, больницы в Луганской области "заполнены орками".

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В Луганской области в ночь с 19 на 20 апреля войска РФ понесли серьезные потери в живой силе. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, после ночи в области все было более-менее спокойно. А все попытки прорвать украинскую оборону не остались без ответа со стороны ВСУ.

"Все больницы заполнены орками. Камазами свозят куда-то там, ближе к Луганску трупы. Техника остается. То есть, значительные потери, поэтому сегодня более спокойно. Возможно, ждут подкрепления, возможно, перегруппировываются. Дальше будем смотреть", — заявил Гайдай.

Он также заявил, что начало битвы за Донбасс чувствуется: увеличились количество техники, обстрелов. Золотое и Попасну враг обстреливает всем, что есть у российских войск. Несмотря на это ВС РФ все еще не могут прорвать оборону ВСУ.

Также по данным Луганской ОВА, на данный момент в области без электричества находится 38 населенных пунктов с населением около 110 тысяч людей. Подача воды отсутствует в Рубежном, Попасной и частично в Северодонецке с Лисичанском.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу ливийский наемников в Луганской области. В Генштабе сообщали, о признаках начала битвы за Донбасс. Основные направления ударов — Славянск, Барвинково, Рубежное, Лисичанск и Мариуполь.