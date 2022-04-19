ВСУ ликвидировали группу ливийских наемников в Луганской области (фото)

Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что ливийские наемники воевали на стороне российской армии, их сразу же забросили в самую горячую точку на фронте.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вооруженные силы уничтожили группу наемников из Ливии, которые воевали на стороне российской армии. Бойцов забросили в одну из самых горячих точек на фронте, где они были вскоре ликвидированы. Это произошло в районе города Попасная Луганской области. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Прижиться в Украине надолго им не удалось. Без акклиматизации и должной вакцинации их бросили в одну из самых горячих точек российско-украинской войны — под Попасную, где их радостно согрели и от души накормили свинцом украинские воины", — написал военный

Украинский офицер рассказал, что 20 марта, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину для войны на стороне армии РФ.

По его словам, переброска военных наемников, вероятно, была произведена за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил России.

[ + – ] Фото: Анатолий Штефан [ + – ] Фото: Анатолий Штефан [ + – ] Фото: Анатолий Штефан [ + – ] Фото: Анатолий Штефан

Напомним, 1 апреля СМИ писали, что в Россию прибыли первые сирийские наемники, которых перебросят для войны в Украину. По информации журналистов, в группировку входит не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии.

Ранее, 29 марта британская разведка сообщила, что Россия отправила на Донбасс бойцов ЧВК "Вагнер" из Африки и Сирии. Оккупанты хотят привлечь больше тысячи бойцов из-за слишком больших потерь.