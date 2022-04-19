ЗСУ ліквідували групу лівійських найманців у Луганській області (фото)

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що лівійські найманці воювали на боці російської армії, їх одразу ж закинули в найгарячішу точку на фронті.

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Збройні сили знищили групу найманців із Лівії, котрі воювали на боці російської армії. Бійців закинули в одну з найгарячіших точок на фронті, де їх незабаром ліквідували. Це сталося в районі міста Попасна Луганської області. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram.

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"Прижитися в Україні надовго їм не вдалося. Без акліматизації та належної вакцинації їх кинули в одну з найгарячіших точок російсько-української війни — під Попасну, де їх радісно зігріли та від душі нагодували свинцем українські воїни", — написав військовий.

Український офіцер розповів, що 20 березня під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара в Москву було досягнуто домовленості щодо направлення лівійських "добровольців" в Україну для війни на боці армії РФ.

За його словами, перекидання військових найманців, імовірно, було здійснено за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил Росії.

[ + – ] Фото: Анатолій Штефан [ + – ] Фото: Анатолій Штефан [ + – ] Фото: Анатолій Штефан [ + – ] Фото: Анатолій Штефан

Нагадаємо, 1 квітня ЗМІ писали, що в Росії прибули перші сирійські найманці, яких перекинуть для війни в Україну. За інформацією журналістів, в угруповання входить не менше 300 солдатів із дивізії сирійської армії.

Раніше, 29 березня британська розвідка повідомила, що Росія відправила на Донбас бійців ПВК "Вагнер" із Африки та Сирії. Окупанти хочуть залучити понад тисячу бійців через надто великі втрати.