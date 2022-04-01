В РФ прибули перші сирійські найманці для перекидання в Україну, — NYT

Кремль передбачив сирійським найманцям 1 200 доларів на місяць протягом півроку, з бонусом 3 000 доларів, коли вони повернуться у Сирію.

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Перший контингент сирійських найманців прибув у Росію для проходження військової підготовки та відправлення на війну в Україні. Про це повідомляє The New York Times.

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За інформацією видання, до угруповання входять не менше 300 солдат із дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з російськими офіцерами, котрі воювали на боці Башара Асада.

Найманці є представниками 25-ї дивізії сирійської армії, відомої як "Тигр".

При цьому ще багато хто може бути в дорозі — вербувальники по всій Сирії складали списки тисяч зацікавлених у війні проти України. Їх спочатку перевірять сирійські служби безпеки, а потім передадуть до РФ.

Видання нагадує, що за останні роки Сирія перетворилася на експортера найманців, що стало наслідком багаторічної війни, яка дала багатьом чоловікам бойовий досвід. Вони використовувалися для бойових дій у Лівії, Азербайджані, Центральноафриканській Республіці, а тепер і в Україні.

Деякі сирійці підтримують Кремль через лояльну до Москви позицію Асада, інші погоджуються воювати з метою заробити. При цьому є випадки, коли найманці ведуться на обіцянку вербувальників займатися небойовою роботою (наприклад, охороною баз або об'єктів із нафтою).

Багато що щодо розгортання та діяльності сирійських найманців залишається невідомим через прихований характер їхньої роботи.

Джерело розповіло журналістам, що Росія має намір залучити до війни проти України 16 тисяч сирійських найманців. У пріоритеті чоловіки з бойовим досвідом.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, РФ відправила на Донбас бойовиків ПВК "Вагнера" з Африки та Сирії.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія найняла для військових дій в Україні 800 бойовиків "Хезболли".