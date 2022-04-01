В РФ прибыли первые сирийские наемники для переброски в Украину, - NYT

Кремль предожил сирийским наемникам 1200 долларов в месяц в течение полугода, с бонусом в 3000 долларов, когда они вернутся в Сирию.

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Первый контингент сирийских наемников прибыл в Россию для прохождения военной подготовки и отправки на войну в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

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По информации издания, в группировку входит не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, которая тесно сотрудничала с российскими офицерами, что воевали на стороне Башара Асада.

Наемники являются представителями 25-й дивизии сирийской армии, известной как "Тигр".

При этом еще многие могут быть в пути — вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных в войне против Украины. Их изначально проверят сирийские службы безопасности, а затем передадут в РФ.

Издание напоминает, что за последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников, что стало следствием многолетней войны, которая дала многим мужчинам боевой опыт. Они использовались для боевых действий в Ливии, Азербайджане, Центральноафриканской Республике, а теперь и в Украине.

Некоторые сирийцы поддерживают Кремль из-за лояльной к Москве позиции Асада, другие соглашаются воевать в целях заработать. При этом есть и случаи, когда наемники ведутся на обещание вербовщиков заниматься небоевой работой (например, охраной баз или объектов с нефтью).

Многое относительно развертывания и деятельности сирийских наемников остается неизвестным из-за скрытого характера их работы.

Источник рассказал журналистам, что Россия намерена привлечь к войне против Украины 16 тысяч сирийских наемников. В приоритете мужчины с боевым опытом.

Напомним, по информации британской разведки, РФ отправила на Донбасс боевиков ЧВК "Вагнера" из Африки и Сирии.

Также СМИ сообщали, что Россия наняла для военных действий в Украине 800 боевиков "Хезболлы".