"Камазами звозять трупи": Гайдай про результати спроби російської атаки на Луганщині (відео)

За словами голови Луганської ОВА, лікарні в Луганській області "заповнені орками".

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У Луганській області в ніч з 19 на 20 квітня війська РФ зазнали серйозних втрат у живій силі. Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, після ночі в області все більш-менш спокійно. А всі спроби прорвати українську оборону не залишились без відповіді з боку ЗСУ.

"Всі лікарні заповнені орками. Камазами звозять кудись там, ближче до Луганська трупи. Техніка залишається. Тобто, значні втрати, тому сьогодні спокійніше. Можливо, чекають підкріплення, можливо, перегруповуються. Далі дивитимемося", — заявив Гайдай.

Він також заявив, що початок битви за Донбас відчувається: збільшили кількість техніки, обстрілів. Золоте та Попасну ворог обстрілює всім, що є в російських військ. Попри це, ЗС РФ все ще не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Також, за даними Луганської ОВА, на цей час в області без електрики 38 населених пунктів з населенням близько 110 тисяч людей. Подача води відсутня в Рубіжному, Попасній та частково в Сєвєродонецьку з Лисичанськом.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували групу лівійських найманців у Луганській області. У Генштабі повідомляли про ознаки початку битви за Донбас. Основні напрямки ударів — Слов'янськ, Барвінкове, Рубіжне, Лисичанськ та Маріуполь.