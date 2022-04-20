З Маріуполя планують евакуювати понад 6000 людей, — мер міста

До евакуації залучать 90 містких автобусів.

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20 квітня заплановано відкриття першого з початку російського вторгнення гуманітарного коридору для мирних жителів Маріуполя, яким можуть скористатися жінки, діти та люди похилого віку. Загалом планують евакуювати 6 тис. людей. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Збір людей призначений на 14:00 в Маріуполі на перетині вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії (орієнтир — пивзавод).

[ + – ] Місце збору на вулиці Таганрозькій

Також заплановано дві зупинки в інших районах. "У районі проспекту Перемоги біля заводу управління "Азовсталь". Друга локація — бульвар Шевченка, велике кільце біля "Портсіті"", — уточнив мер.

[ + – ] Місце збору в районі проспекту Перемоги

За його словами, колона з 90 містких автобусів рухатиметься за маршрутом: Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак — Оріхів — Запоріжжя.

[ + – ] Місце збору в районі бульвару Шевченка

Бойченко додав, що охочі евакуюватись маріупольці також зможуть приєднатися до колони на власних авто. "Є погодження з боку Росії", — запевнив він.

Мер зазначає, що сьогодні в Маріуполі залишається понад 100 тис. людей. Ще близько 50 тис. населення чекають на евакуацію в навколишніх населених пунктах.

Нагадаємо, раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся в листі до Папи Римського Франциска з проханням допомогти врятувати мешканців Маріуполя.

Водночас Волина наголосив, що, попри силу ворога, яка переважає, та нелюдські умови битви, безперервний обстріл ракетами та артилерією, нестачу води, продуктів та медикаментів, він має на меті боротися до кінця, бо давав присягу на вірність своїй країні.

"Донесіть світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхнє життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", — закликав захисник Маріуполя Папу Римського.

Вранці, 19 квітня, представник так званої "Народної міліції Донецької народної республіки" Едуард Басурін в ефірі російського телебачення заявив про початок штурму заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські війська.

Пізніше СБУ опублікувало перехоплення телефонної розмови одного з окупантів, який розповів дружині, що по заводу "Азовсталь" збираються вдарити тритонними авіабомбами.