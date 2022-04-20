Из Мариуполя планируют эвакуировать более 6000 человек — мэр города

К эвакуации привлекут 90 вместительных автобусов.

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20 апреля запланировано открытие первого с начала российского вторжения гуманитарного коридора для мирных жителей Мариуполя, которым могут воспользоваться женщины, дети и пожилые люди. Всего планируют эвакуировать 6 тыс. человек. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Сбор людей назначен на 14:00 в Мариуполе на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии (ориентир — пивзавод).

[ + – ] Место сбора на улице Таганрогской

Также запланированы две остановки в других районах. "В районе проспекта Победы у завода управления "Азовсталь". Вторая локация — бульвар Шевченко, большое кольцо возле "Портсити", — уточнил мэр.

[ + – ] Место сбора в районе проспекта Победы

По его словам, колонна из 90 вместительных автобусов будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

[ + – ] Место сбора в районе бульвара Шевченко

Бойченко добавил, что желающие эвакуироваться мариупольцы также смогут присоединиться к колонне на собственных авто. "Есть согласование со стороны России", — заверил он.

Мэр отмечает, что сегодня в Мариуполе остается более 100 тыс. человек. Еще около 50 тыс. населения ждут эвакуации в окрестных населенных пунктах.

Напомним, ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился в письме к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь спасти жителей Мариуполя.

При этом Волына подчеркнул, что, несмотря на превосходящую силу врага и бесчеловечные условия битвы, беспрерывное обстрелы ракетами и артиллерией, недостаток воды, продуктов и медикаментов, он намерен сражаться до конца, потому что давал присягу на верность своей стране.

"Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — призвал защитник Мариуполя Папу Римского.

Утром 19 апреля представитель так называемой "Народной милиции Донецкой народной республики" Эдуард Басурин в эфире российского телевидения заявил о начале штурма завода "Азовсталь", где держат оборону украинские войска.

Позже СБУ опубликовало перехват телефонного разговора одного из оккупантов, который рассказал жене, что по заводу "Азовсталь" собираются ударить трехтонными авиабомбами.