Оккупанты заявили о начале штурма "Азовстали" и предложили защитникам Мариуполя сдаться

Также боевики утверждают, что полностью контролируют жилые кварталы города.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Представитель так называемой "Народной милиции Донецкой народной республики" Эдуард Басурин в эфире российского телевидения заявил о начале штурма завода "Азовсталь".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к своей работе", — сказал Басурин. По его словам, штурм проходит при поддержке российской авиации и артиллерии.

В Минобороны РФ предложили защитникам Мариуполя сложить оружие, "учитывая катастрофическое положение на "Азовстали". Оккупанты сообщили, что с полудня 19 апреля будет открыт коридор для выхода с завода без оружия и боеприпасов.

Эдуард Басурин также заявил о том, что информации о наличии на "Азовстали" гражданских лиц — фейк. Он утверждает, что жилые кварталы города уже находятся под полным контролем боевиков.

О том, что на территории "Азовстали" находится много гражданских лиц, ранее сообщал начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. По его словам, эти люди оказались там, поскольку прятались от обстрелов в убежищах, находящихся на заводе.

В качестве доказательства этих слов полк "Азов" опубликовал видео, на котором запечатлены дети, находящиеся в укрытии.

Командир полка Денис Прокопенко сопроводил эти кадры обращением к мировым лидерам. "Сейчас в Мариуполе на металлургическом заводе "Азовсталь" укрываются сотни мирных жителей, — отметил Прокопенко. — Среди них — люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира". Единственное доступное убежище они нашли рядом с украинскими солдатами, которые до сих пор защищают город от российских оккупантов.

Командир "Азова" подчеркнул, что оккупанты и их пособники знают об этом и охотно ведут огонь по заводу.

"Они используют свободнопадающие бомбы, ракеты, противобункерные бомбы, все виды артиллерии, как наземной, так и морской, для неизбирательных атак, — заявил Прокопенко. — Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организовать надлежащий "зеленый коридор" и обеспечить немедленную эвакуацию и охрану мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов, которых нужно похоронить с почестями".

Также командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился в письме к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь спасти жителей Мариуполя.

[ + – ] командир морпехов Сергей Волына написал обращение к Папе Римскому Франциску Фото: УП

При этом Волына подчеркнул, что, несмотря на превосходящую силу врага и бесчеловечные условия битвы, беспрерывное обстрелы ракетами и артиллерией, недостаток воды, продуктов и медикаментов, он намерен сражаться до конца, потому что давал присягу на верность своей стране.

"Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасти их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — призвал защитник Мариуполя Папу Римского.