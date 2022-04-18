"Женщины и дети": в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся много гражданских (видео)

Люди не верят российским военным и прячутся от обстрелов в убежищах, расположенных на территории завода.

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На территории мариупольского завода "Азовсталь" находится большое количество гражданских лиц, в том числе пожилых, женщин и детей. Как заявил в комментарии Мариупольскому телевидению начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, эти люди оказались там, поскольку прятались от обстрелов в убежищах, находящихся на заводе.

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"На территории завода "Азовсталь" действительно находятся много гражданских: дети, в том числе и младенец, женщины, пожилые люди. Эти люди скрывались от обстрелов в убежищах завода, российским военным они не верят, поскольку видели, что происходит в городе", — сообщил Вершинин.

По его словам, в Мариуполе осталось около 100 тысяч человек, которых российские оккупанты используют для раскопки завалов. Люди за еду убирают районы после боевых действий — собирают трупы и делают массовые захоронения.

Вершинин также добавил, что российские солдаты заставляют мирных граждан одевать на левую руку и на правую ногу белые повязки. Такие же повязки есть у солдат ВС РФ и боевиков "ДНР".

"Обозначая гражданских таким образом, они ставят местное население в положение комбатантов. Затем специально отправляют этих людей на огневые точки, где те могут погибнуть", — отметил Вершинин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу ABC заявил, что защитники Мариуполя не собираются сдаваться и будут "сражаться до конца". Премьер подчеркнул, что войска РФ не полностью контролируют город, и украинские воины продолжают оказывать им сопротивление.

Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр 17 апреля сообщила, российские войска готовят высадку десанта в прифронтовом Мариуполе. По ее словам, город оказался "щитом для Украины", который сдерживает дальнейшее продвижение войск РФ в глубь страны.