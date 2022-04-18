"Жінки та діти": у Маріуполі на заводі "Азовсталь" перебуває багато цивільних (відео)

Люди не вірять російським військовим і ховаються від обстрілів у сховищах, розташованих на території заводу.

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На території маріупольського заводу "Азовсталь" знаходиться велика кількість цивільних осіб, зокрема літніх, жінок і дітей. Як заявив у коментарі Маріупольському телебаченню начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, ці люди опинилися там, оскільки ховалися від обстрілів у сховищах на заводі.

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"На території заводу "Азовсталь" дійсно перебуває багато цивільних: діти, зокрема й немовля, жінки, люди похилого віку. Ці люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу, російським військовим вони не вірять, оскільки бачили, що відбувається в місті", — повідомив Вершинін.

За його словами, у Маріуполі залишилося майже 100 тисяч людей, яких російські окупанти використовують для розкопки завалів. Люди за їжу прибирають райони після бойових дій — збирають трупи та роблять масові поховання.

Вершинін також додав, що російські солдати змушують мирних громадян одягати на ліву руку та на праву ногу білі пов'язки. Такі ж пов'язки є у солдат ЗС РФ та бойовиків "ДНР".

"Позначаючи цивільних так, вони ставлять місцеве населення у становище комбатантів. Потім спеціально відправляють цих людей на вогневі точки, де вони можуть загинути", — зазначив Вершинін.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що захисники Маріуполя не збираються здаватися і "боротимуться до кінця". Прем'єр наголосив, що війська РФ не повністю контролюють місто, й українські воїни продовжують чинити їм опір.

Заступниця голови Міністерства оборони України Ганна Маляр 17 квітня повідомила, що російські війська готують висадження десанту в прифронтовому Маріуполі. За її словами, місто стало "щитом для України", який стримує подальший поступ військ РФ у глиб країни.