"Маріуполь ще не впав": Шмигаль про відмову захисників міста скласти зброю (відео)

Глава українського уряду підтвердив сміливе рішення захисників Маріуполя не здаватися у полон Росії. При цьому ситуацію у місті він охарактеризував як катастрофічну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що Маріуполь не загинув, а його захисники не збираються здаватися, як це напередодні запропонувала Росія. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC This Week.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами політика, Маріуполь все ще стоїть, у ньому є наші збройні сили, наші солдати, які "боротимуться до кінця". Шмигаль наголосив, що наразі російські війська не повністю контролюють місто, і українські захисники продовжують чинити їм опір.

Водночас він наголосив, що у місті тисячі людей перебувають у нелюдських умовах, уже понад 50 днів.

"У них немає води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Вони просять у всіх наших партнерів підтримки та допомоги, щоб зупинити цю гуманітарну катастрофу".

Описуючи загалом поточну ситуацію щодо України, Шмигаль акцентував увагу на тому, що досі російській армії не вдалося захопити жодного великого міста, окрім Херсона, яке наразі перебуває під контролем ЗС РФ. Він також повідомив про те, що Київська, Чернігівська та Сумська область звільнені від окупантів, і зараз українські війська продовжують відтісняти ворога.

Прем'єр-міністр України торкнувся і економічного аспекту війни, розповівши, що в наступні місяці дефіцит українського бюджету може досягати $5 млрд, тому Україна потребує фінансової підтримки Заходу.

Що ж до подальших бойових дій, то, зазначив глава уряду, Київ готовий до них:

"Якщо Росія не хоче завершити війну дипломатією, то будемо змушені завершити цю війну на полі бою".

Раніше бійці, які б'ються за Маріуполь, заявили, що не здаватимуться в полон, як того вимагає Росія, і мають намір боротися до кінця. Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що знищення Маріуполя та його захисників поставить крапку у мирних переговорах.