"Мариуполь еще не пал": Шмыгаль об отказе защитников города сложить оружие (видео)

Глава украинского правительства подтвердил смелое решение защитников Мариуполя не сдаваться в плен России. При этом ситуацию в городе он охарактеризовал как катастрофическую.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Мариуполь не пал, а его защитники не собираются сдаваться, как это накануне предложила Россия. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC This Week.

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По словам политика, Мариуполь все еще стоит, в нем есть наши вооруженные силы, наши солдаты, которые "будут сражаться до конца". Шмыгаль подчеркнул, что на данный момент российские войска не полностью контролируют город, и украинские защитники продолжают оказывать им сопротивление.

Вместе с тем он подчеркнул, что в городе тысячи людей находятся в нечеловеческих условиях, уже больше 50 дней.

"У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Они просят у всех наших партнеров поддержки и помощи, чтобы остановить эту гуманитарную катастрофу".

Описывая в целом текущую ситуацию по Украине, Шмыгаль акцентировал внимание на том, что до сих пор российской армии не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона, который на данный момент находится под контролем ВС РФ. Он также сообщил о том, что Киевская, Черниговская и Сумская область освобождены от оккупантов, и на данный момент украинские войска продолжают оттеснять врага.

Премьер-министр Украины затронул и экономический аспект войны, рассказав, что в следующие месяцы дефицит украинского бюджета может достигать $5 млрд, поэтому Украина нуждается в финансовой поддержке Запада.

Что же касается дальнейших боевых действий, то, отметил глава правительства, Киев готов к ним:

"Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы будем вынуждены завершить эту войну на поле боя".

Ранее бойцы, которые бьются за Мариуполь заявили, что не будут сдаваться в плен, как того требует Россия, и намерены бороться до конца. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что уничтожение Мариуполя и его защитников поставит точку в мирных переговорах.