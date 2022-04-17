"Сдача невозможна": защитники Мариуполя ответили на предложение России, – журналист The Time

После резни в Буче, устроенной российской армией, воюющие за Мариуполь бойцы считают сдачу невозможной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Несмотря на предложение России сложить оружие и покинуть территорию завода "Азовсталь", защитники Мариуполя не намерены принимать его, сообщает военный корреспондент издания The Time Саймон Шустер на своей странице в Twitter.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Я на связи с одним из последних защитников Мариуполя. Он ранен. После резни в Буче, по его словам, "сдача невозможна". Он чувствует, что их отряд выполнил свою миссию. Они связали так много русской огневой мощи, что это дало другим городам шанс выжить", – написал он.

[ + – ] Защитники Мариуполя сказали свое слово на предложение РФ сдаться Фото: Скриншот

Предложение сдаться озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", – заявил он.

По мнению иностранных СМИ, Россия не пощадит защитников города, если они сложат оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зверства ВС РФ все больше ослабляют позиции российской стороны на мирных переговорах.

"Чем больше будет Бородянок, тем меньше будет шансов, что переговоры вообще продолжатся. Намеренное уничтожение наших ребят в Мариуполе – а это как раз то, что россияне сейчас делают, – может поставить окончательную точку на любых форматах переговоров".

В свою очередь украинские морпехи призвали срочно деблокировать Мариуполь. Они назвали ситуацию критической. Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына заявил, что город может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

По последним данным Генштаба ВСУ, ВС РФ планируют в Мариуполе высадку десанта.